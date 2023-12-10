Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:11
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

MHPArena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kalmıştı.

Stuttgart ise kendi sahasında ağırladığı Werder Bremen'i 2-0 mağlup etmişti.


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