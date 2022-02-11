Su Yiming'in antrenörü açık mektup yayımladı

11 Şubat 2022 Cuma, 17:01

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’nda erkekler snowboard slope stilde gümüş madalya kazanan Su Yiming'in antrenörü Sato Yasuhiro, perşembe günü sosyal medyada yayınladığı açık mektupta, kendisinin ve Su'nun gerçek zamanlı puanlama yapmanın zorluğunu anladıklarını belirterek insanların hakemleri eleştirmeyi bırakmasını istedi.

Yasuhiro, kaleme aldığı açık mektupta, finalden sonra puanlama sürecinde sorunlar olabileceğini fark ettiğini söyledi.

Yasuhiro, "Dürüst olmak gerekirse, ödül töreninden sonra Su Yiming ve ben, bunu öğrendiğimizde ve yanlış bir karar nedeniyle ikinci sırada olabileceğimizi düşündüğümde hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Yosuhiro, açıklamasında, "Ancak, hemen bunun da oyunun bir parçası olduğunu düşündüm ve hakemlerin verdiği puana saygı duydum" ifadelerini kullandı.

Antrenör, Su'nun elde ettiği sonucu, gelecek için daha sıkı çalışmaya devam etmesi için bir motivasyon olarak gördüğünü belirterek "Her şeyden önce herkese Su Yiming'in en iyi performansını göstermesini hedeflemiştik ve bunu başardığımızdan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Yasuhiro, Su ve kendisinin, snowboard profesyonellerinin ve taraftarların skorla ilgili sosyal medyaya akın etmesinin ardından Sumatic'i aradığını belirtti.

Yaptıkları telefon görüşmesinde Yasuhiro ve Su, Sumatic'e derecelendirmenin bazen gerçekten zor olabileceğini anladıklarını belirterek hakemlere şükranlarını ifade ederken, Sumatic de onlara minnettarlığını ifade ettiği öğrenildi.

Yasuhiro, "Snowboard kültürü herkesin birlikte yarattığı bir kültür. Bu sporda aktif olan tüm insanlar bir ailedir. İnsanlar bazen hata yaparlar, bu çok doğal, hepsi bu. Lütfen hakemleri eleştirmeyi bırakın ve altın madalya sahibi Max Parrot'ı içtenlikle tebrik edin" dedi.

Erkekler snowboard slope stil finalinin baş hakemi Iztok Sumatic, Whitelines adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, eğer hakemlerin kendilerine sağlanan kamera açısından şampiyon Max Parrot'un bir tutuşu kaçırdığını görmeleri halinde "farklı skorlar alınmış olacağını" söylemişti.

Fotoğraflar: Yang Shiyao, Xue Yubin/Xinhua