Sucic'in efsane golü, Atletico Madrid'i yıktı!
İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanında ilk dakikada öne geçti. Ancak sonucu Luka Sucic'in efsane golü belirledi.
İspanya Ligi'nde 9. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.
Atletico Madrid maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Real Sociedad maçın 84. dakikasında Luka Sucic'in şahane golüyle durumu 1-1 yaptı ve kalan bölümde başka gol olmadı.
Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de 75. dakikada oyuna girdi.
Bu beraberliğin ardından Atletico Madrid 17, Real Sociedad 9 puana ulaştı.
İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Sociedad, Girona deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid, Leganes'i ağırlayacak.
??Sucic'ten MUHTEŞEM BİR GOL! ?????? #LALIGA pic.twitter.com/OahfUfuS1x— S Sport (@ssporttr) October 6, 2024
Etiketler: #real sociedad #atletico madrid #la liga
Spor Haberleri
- Yunanistan derbisinde kazanan çıkmadı!
- PSG liderliği Nice deplasmanında kaptırdı!
- 3 penaltı kaçan maçta Fiorentina, Milan'ı devirdi!
- Bundesliga'da müthiş düello: Bayern son anda yıkıldı!
- Sucic'in efsane golü, Atletico Madrid'i yıktı!
- Ferdi oynadı: Brighton 2-0'dan geri döndü!
- Endülüs derbisinde kazanan Sevilla!
- Amedspor'a kendi evinde soğuk duş!
- Fenerbahçe Beko, yeni sezona galibiyetle başladı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi yine mağlup!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- MASAK raporuna yüzbinlerce banka hesabı takıldı!
- Sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyor!