Sucic'in efsane golü, Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, Real Sociedad deplasmanında ilk dakikada öne geçti. Ancak sonucu Luka Sucic'in efsane golü belirledi.

Sucic'in efsane golü, Atletico Madrid'i yıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:04

İspanya Ligi'nde 9. hafta maçında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

Atletico Madrid maçın ilk dakikasında Julian Alvarez'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Sociedad maçın 84. dakikasında Luka Sucic'in şahane golüyle durumu 1-1 yaptı ve kalan bölümde başka gol olmadı.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de 75. dakikada oyuna girdi.

Bu beraberliğin ardından Atletico Madrid 17, Real Sociedad 9 puana ulaştı.

İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Sociedad, Girona deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid, Leganes'i ağırlayacak.

 


Etiketler: #real sociedad #atletico madrid #la liga

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