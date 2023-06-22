Süleyman Hurma: 'Yayın geliri diye bir şey kalmadı'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 22:28

Güncelleme: 22.06.2023 - 22:28

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Ankara'daki genel kurula katılan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YASAKLARA KARŞIYIM"

Yabancı oyuncu kuralı hakkında açıklamalarda bulunan Hurma, "Yasaklara ben karşıyım. Futbolun yerlisi yabancısı olmaz, yaşlısı genci de olmaz, iyisi kötüsü olur. Bu bir şov işidir. Taraftar oraya gelip güzel futbol izlemek istiyor ve günün sonunda da tuttuğu takımın kazanmasını istiyor. Ülkemizin kendi çocuklarını yetiştirmek gibi bir ödevi var. Yabancıları yasaklayarak kendi çocuklarımızı yetiştiremeyiz. Onlara yabancılarla yarışabilecek bir eğitimi vermemiz lazım" diye konuştu.

"BENZER BİR DESTEĞİ YAYINCI KURULUŞTAN BEKLİYORUZ"

Yayın gelirlerinin oldukça düştüğüne dikkat çeken Hurma, "Yayın geliri diye bir şey kalmadı. Bir yayın geliri 2 milyon Euro civarına düştü. Oyuncularım ve teknik kadrom biz hiç para istemiyoruz dese, benim sabit gelirlerim işletme giderlerini dahi karşılamıyor. Bu neden düştü bunu da çok ciddi şekilde tartışmamız lazım. Pandemi döneminde kulüpler yayıncı kuruluşa çok ciddi bir şekilde destek oldu, bu süreçte de benzer bir desteği yayıncı kuruluştan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hurma, antrenör ve stadyum konusunun henüz çözülmediğini, stat konusu çözülmediği taktirde bu işi yapamayacağını sözlerine ekledi.