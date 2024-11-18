Süleyman Hurma'dan flaş iddia: 'Fatih Karagümrük küme düşürüldü'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Solwie Energy CEO'su Samet Koç, teknik direktör David Sassarini, futbolculardan Wesley, Doh, Dovedan, Atakan Çankaya ve Çağtay Kurukalıp ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, Türkiye'deki firmaları spora ve sanata destek olmaya davet ederek, "Sponsorların desteklemediği sanat ve sporun uluslararası seviyede yarışması mümkün değil. Sanat ve sporun iyi olmadığı toplumun da medeni seviyeye çıkması mümkün değil. Devletimizden de bir ricamız var, sponsorluk yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Dünyadaki diğer örnekleriyle eşit seviyeye gelmesi gerekir ki biz de dünyadaki rakiplerimizle yarışabilelim" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ün tutkulu taraftarıyla ülkenin saygın ve etkin spor kulüplerinden olduğunu anlatan Hurma, şunları kaydetti:

"Karagümrük çok önemli sporcular çıkarmıştır, çok önemli insanlar üretmiş bir semt takımıdır. Bir semt takımına destek olan Solwie Energy'ye teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki onların desteğini, Süper Lig'e çıkarak taçlandırırız. Geçtiğimiz sezon maalesef Fatih Karagümrük küme düşürüldü. Hatta bizimle yarışan takımların birisinin başkanı da bunu geçtiğimiz haftalarda televizyonda söyledi. O takımla aramızda sezon bitiminde 1 puan vardı. Fatih Karagümrük sadece üst yapısında değil, altyapı olarak da değerli bir kulüp. 3 binin üzerinde sporcuya hizmet ediyoruz. Bu sezon elimizdeki imkanlar neredeyse sıfır olmasına rağmen Türkiye liglerinde yarışan takımlar içinde milli takımlara en fazla oyuncu veren kulüplerden birisiyiz. 12 oyuncumuzu milli takımlara verdik."

Sözleşmeler sebebiyle sezon başında yalnızca 3 genç oyuncunun kadroda olduğunu vurgulayan Hurma, "Bir an önce harekete geçip kadroyu kurduk. Şu anda uluslararası arenada takip edilen bir kulübüz. Benim şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var, taraftarımızda var, semtimizde var" açıklamasını yaptı.

Türk futbolunda sorunların bitmesi için ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu aktaran Hurma, "Türk futbolu arsa seviyesine inmelidir, yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde 160'a yakın profesyonel takım yoktur, olmaz, olamaz. Bu ülkenin imkan ve koşulları ne bu kadar ekonomiyi ne de bu kadar sporcuyu kaldırır. Bunun haricinde alacağımız tedbirlerin tamamı anlık olacaktır" diye konuştu.

SAMET KOÇ: "İNŞALLAH YENİ BİR STAT YAPILIR DA İSMİNİ BİZ VERİRİZ"

Solwie Energy CEO'su Samet Koç, daha önce Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'a verdikleri desteğin ardından şimdi de Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Firma olarak Türkiye'nin enerjide ortaya koyduğu bağımsızlığı tamamlamak için katkıda bulunduklarını anlatan Koç, şunları söyledi:

"Yenilikçi bir anlayışla, sürdürülebilir bir enerjiyle yolumuza devam ediyoruz. Fatih Karagümrük'e sponsor olmanın da heyecanını yaşıyoruz. İnşallah şampiyonluk enerjisi Solwie'den gelir. Sponsorluk sadece bu yılla sınırlı olmayacak. Fatih Karagümrük'e güveniyoruz. Tekrar Süper Lig'de göreceğimize eminim. Önümüzdeki dönemde de elimizden geldiğince şirketimizin imkanları dahilinde Fatih Karagümrük'e destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni bir stat yapılır da ismini biz veririz, çok da mutlu oluruz."