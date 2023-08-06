Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oldu!
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Galatasaray'ın futbolcusu Eren Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, forvet oyuncusu Eren Aydın'ı kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray, Niğde Anadolu FK ve Sarıyer'de forma giyen forvet oyuncusu Eren Aydın'la bir yıllık kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, takımdan Ali Akkuş'un sezon sonuna kadar GMG Kastamonuspor'a kiralandığı belirtildi.
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