Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde fikstür belli oldu

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 18:06

Voleybolda Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

Kadınlarda 14 Ekim Cumartesi, erkeklerde 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop

Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit

Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş

PTT-Kuzeyboru

VakıfBank-Karayolları

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Halkbank-Ziraat Bankkart

Fenerbahçe-Spor Toto

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD

Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor

Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ

TARİHLER VE STATÜ

Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 16 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 7 Ocak Pazar günü başlayıp 24 Mart Pazar günü sona erecek.

Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek.

Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 24 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 6 Ocak'ta başlayıp 30 Mart'ta tamamlanacak.

Efeler Ligi'nde play-off mücadelesi de nisan ayında başlayacak.

Ligin normal sezonunu ilk 4 sırada bitirecek takımlar 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin sezonu son 2 sırada tamamlayacak ekipler, 1. lige düşecek.