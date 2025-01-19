Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:08

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

Derbi müsabakasını Tuncay Kandemir ile İbrahim Acar hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, oynadığı 16 maçta yaşadığı 14 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 16 karşılaşmada 6 kez kazanırken, 10 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 9. sırada kendine yer buldu.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #beşiktaş #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Stoperde hedef Pavlovic: Milan'dan Fenerbahçe'nin rekor teklifine cevap!

Stoperde hedef Pavlovic: Milan'dan Fenerbahçe'nin rekor teklifine cevap!
Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!

Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!
Fenerbahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi

Fenerbahçe'nin 68 maçlık serisi sona erdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler