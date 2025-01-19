Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:08

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 13.00'te başlayacak.

Derbi müsabakasını Tuncay Kandemir ile İbrahim Acar hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, oynadığı 16 maçta yaşadığı 14 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 16 karşılaşmada 6 kez kazanırken, 10 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 9. sırada kendine yer buldu.