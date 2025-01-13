Sultanlar Ligi'nde haftanın programı açıklandı!
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçlarının programı belli oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları 14 Ocak Salı günü başlayacak.
Maç programı şöyle:
14 Ocak Salı:
18.00 Aras Kargo-VakıfBank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15 Ocak Çarşamba:
13.00 Fenerbahçe Medicana-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)
14.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş (Hasan Doğan)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)
16 Ocak Perşembe:
13.30 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
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