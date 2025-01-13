Sultanlar Ligi'nde haftanın programı açıklandı!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçlarının programı belli oldu.

Sultanlar Ligi'nde haftanın programı açıklandı!
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:33

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta karşılaşmaları 14 Ocak Salı günü başlayacak.

Maç programı şöyle:

14 Ocak Salı:

18.00 Aras Kargo-VakıfBank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15 Ocak Çarşamba:

13.00 Fenerbahçe Medicana-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş (Hasan Doğan)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

16 Ocak Perşembe:

13.30 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana #Galatasaray Daikin

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