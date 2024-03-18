Sultanlar Ligi'nde iki takım alt lige düştü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT ve Karayolları alt lige düştü.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:35
Sultanlar Ligi'nde iki takım alt lige düştü
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara takımları Karayolları ve PTT, KFC Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.

Karşılaşmaların ardından ligi son iki sırada tamamlayan Ankara takımları Karayolları ile PTT, küme düşen takımlar oldu.

Bu iki takımın yerine gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile Bahçelievler Belediyespor mücadele edecek.

14 Ekim'de başlayan Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. sezonu, iki erteleme maçı (Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor), 26. haftadaki Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Ayos karşılaşmasıyla sona erecek.


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