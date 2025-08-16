Sunderland, evinde West Ham'ı 3 golle geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 19:22:00
Sunderland, Premier Lig ilk hafta mücadelesinde West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.

Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Sunderland, evinde West Ham United'ı ağırladı.

Stadium of Light'ta oynanan mücadele, Sunderland'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren goller, 61. dakikada Eliezer Mayenda, 73.dakikada Daniel Ballard ve 90+2. dakikada Wilson Isidor'dan geldi.

Bu sonuçla, Sunderland 1.hafta sonunda puanını 3'e yükseltirken West ham United ise 0 puanda kaldı.

Sunderland önümüzdeki hafta Burnley'in konuğu olacak. West Ham United ise evinde Chelsea'yi ağırlayacak.

