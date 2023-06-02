'Süper Baba' Okan Buruk

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:02

Galatasaray'da 23.şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında şampiyonluk yaşayarak oğlu Ali Yiğit'e verdiği sözü tuttu ve en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Okan Buruk, 2021 Ocak ayında Başakşehir'deki görevinden ayrıldıktan sonra kendini oğlunun yakalandığı talihsiz hastalığı atlatması için mücadele etmeye adadı ve Fransa - Türkiye arası mekik dokudu. Buruk, bu süreçte birçok teklif almasına rağmen reddetti.

Bu süreçte tek motivasyon kaynakları Galatasaray oldu. Ali Yiğit babasının Galatasaray'ın başına geçip şampiyonluk yaşamasının hayalini kuruyordu. Okan Buruk, bu düşüncelerini paylaşan Ali Yiğit'e şampiyonluğun sözünü o gün verdi.

DOĞUM GÜNÜNDE İMZA

Tarih 18 Haziran 2022'yi gösterdiğinde Okan Buruk ilk kez 11 yaşında girdiği kulüpten teknik direktörlük görevi için teklif aldı. Okan hoca hiçbir şart öne sürmedi ve para konuşmadı. 24 Haziran'da oğluna verdiği sözün ilkini tuttu ve doğum gününde Galatasaray'a imzayı attı.

FRANSA'DAN MAÇLARA GELDİ

Zor günleri atlatan Ali Yiğit adeta takımın bir parçası oldu. Galatasaray maçlarında günübirlik yurt dışından gelip gitti. Galatasaray, onun geldiği maçlarda galibiyet serisi yakaladı. Ali Yiğit maçlardan sonra sahaya girip takımla birlikte tezahüratlar yaptı ve adeta takımın neşe kaynağı oldu.

Galatasaray kaleci antrenörlerinden Can Okuyucu, Ali Yiğit için çok özel bir isim tedavi sürecinde de yanında bulunan Okuyucu, Florya'da da onun en yakın arkadaşı oldu.

''KALBİM KÜT KÜT ATTI''

Galatasaray'ın 6.haftada Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçtan sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlar Ali Yiğit'i tribüne çağırıp birlikte tezahürat yaptılar. Ali Yiğit o anları verdiği röportajda şöyle anlatmıştı; ''Çok mutlu oldum beni üçlüye çağırdılar, çok güzel şeyler hissettim kalbim küt küt attı. Babama güveniyorum inşallah şampiyon olacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

VE SÖZÜNÜ TUTTU...

Hastalığını yenen ve rutin kontrolleri süren Ali Yiğit için kazanılması gereken bir zafer daha vardı o da Galatasaray şampiyonluğu...

Florya'da idmanlardan sonra futbolcularla top oynayan babası ve Erden Timur'a transfer için bilgi veren hatta Mertens'i öneren Ali Yiğit; Ankaragücü maçı sonrası soluğu sahada aldı. Baba ve oğlunun gözyaşları içinde birbirlerine sarılması aslında yaşadıkları sürecin dışa vurumuydu. Çünkü o sarılma geçmişte yaşadıkları günlerin ardından bir babanın evladına verdiği sözü tutmanın bir fotoğrafıydı.