Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek. 57. kez düzenlenecek olan Super Bowl, TSİ 02:30'da başlayacak.

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Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:48
Super Bowl ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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NFL'de şampiyonluk mücadelesi olan "Super Bowl" maçında Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşılaşacak.

SUPER BOWL MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Arizona eyaletinin Phoenix kentinde oynanacak.

SUPER BOWL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu sene 57. kez düzenlenecek organizasyon S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bu yılki organizasyonla birlikte, Phoenix'te dördüncü Super Bowl maçı sahnelenecek ve üçüncü kez organizasyona State Farm Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Müsabakada Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Kansas City Chiefs kozlarını paylaşacak.


Super Bowl Kansas City Chiefs Philadelphia Eagles

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