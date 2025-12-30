Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Kupa'da yarı final maçlarının biletleri satışa çıktı!

30.12.2025 17:31:00
AA
Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarının biletleri satışa çıktı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira

Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira

Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira

Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira

Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira

Trabzonspor - Güney Alt - bin lira

Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira

Trabzonspor - Güney Üst - bin lira

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak 2026 Salı günü Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yeni Adana Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan ve www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Fenerbahçe - Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Samsunspor - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Fenerbahçe - Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Samsunspor - Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Orta Bloklar: bin 750 lira

Samsunspor - Batı Üst Orta Bloklar: bin 750 lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira

Samsunspor - Batı Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira

Fenerbahçe - Kuzey Alt: bin lira

Samsunspor - Güney Alt: bin lira

Fenerbahçe - Kuzey Üst: bin lira

Samsunspor - Güney Üst: bin lira

