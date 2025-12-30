Süper Kupa'da yarı final maçlarının biletleri satışa çıktı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
Trabzonspor - Güney Üst - bin lira
FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak 2026 Salı günü Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçının biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yeni Adana Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan ve www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Fenerbahçe - Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Samsunspor - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
Fenerbahçe - Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira
Samsunspor - Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira
Fenerbahçe - Doğu Üst Orta Bloklar: bin 750 lira
Samsunspor - Batı Üst Orta Bloklar: bin 750 lira
Fenerbahçe - Doğu Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira
Samsunspor - Batı Üst Köşe Bloklar: bin 500 lira
Fenerbahçe - Kuzey Alt: bin lira
Samsunspor - Güney Alt: bin lira
Fenerbahçe - Kuzey Üst: bin lira
Samsunspor - Güney Üst: bin lira