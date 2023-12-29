Beşiktaş'tan Süper Kupa karşılaşması için davet: 'Kapımız açık'
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde yaşanan skandallar sürerken Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan yetkililerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptıkları saygısızlık nedeniyle iptal edildi.
Süper Lig ekibi Beşiktaş ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Süper Kupa karşılaşmasının siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanması için davet etti.
Beşiktaş'tan yapılan paylaşım şu şekilde:
"Kapımız Açık!
Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."
Kapımız Açık!— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023
Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz. pic.twitter.com/N9nt8ondm1
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