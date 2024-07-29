Süper Kupa'nın bilet fiyatları belli oldu!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos'ta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 18:01
Süper Kupa'nın bilet fiyatları belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının bilet fiyatları belli oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında 3 Ağustos'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakası biletleri 30 Temmuz Salı günü (yarın) 09.00'da satışa sunulacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın bileti passo.com adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com. adresinde yer alacak.

Turkcell Süper Kupa 2024 maçının bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi. Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar Doğu ve Kuzey Tribünlerinde yer alacak."


galatasaray haberleri Süper Kupa haberleri beşiktaş haberleri Bilet fiyatları haberleri bilet haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Galatasaray'ın altyapısında yetişmişti: Ferhat Öztorun 19 yıllık kariyerini sonlandırdı!

Galatasaray'ın altyapısında yetişmişti: Ferhat Öztorun 19 yıllık kariyerini sonlandırdı!
Satın alma opsiyonu kullanılmıştı: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Satın alma opsiyonu kullanılmıştı: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler