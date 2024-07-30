Siyah-beyazlılar için İstanbul'da: Beşiktaş, stoper transferinde sona yakın!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:26
Siyah-beyazlılar için İstanbul'da: Beşiktaş, stoper transferinde sona yakın!
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yönetimin İstanbul'a gelen Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile görüşme yapacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi.

YÖNETİMLE BİR ARAYA GELECEK

İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Öte yandan Emirhan Topçu, Instagram'da İstanbul paylaşımı yaptı.


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