Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu!
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı açıklandı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu.
Tribün dağılımı şu şekilde:
Beşiktaş: Doğu ve Kuzey.
Galatasaray: Batı ve Güney.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa'da 3 Ağustos tarihinde karşılaşacak.
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