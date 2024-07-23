Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:18
Süper Kupa'da tribün dağılımı belli oldu!
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu.

Tribün dağılımı şu şekilde:

Beşiktaş: Doğu ve Kuzey.

Galatasaray: Batı ve Güney.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa'da 3 Ağustos tarihinde karşılaşacak.


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