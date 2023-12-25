Dev derbi Suudi Arabistan'da: Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:44

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:44

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa mücadelesi için görüşlerini aktardı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Tüm rakipleri analiz ediyoruz. Ona göre kadro seçiyoruz. Oyuncu tercihleri değişebiliyor. Medyanın, taraftarın düşündüğü tercihler değişebiliyor. Derbiler, oyuncuların daha çok odaklanacağı maçlar. Bir önceki Karagümrük maçını ölçü almadık. Konsantrasyonları, oyun istekleri, bu tür maçları oynamış oyuncuların geçmişi önemli oluyor. Dünkü 11'imizde bu tip maçlara çıkmış oyuncular tercih ettik."

"OFANSİF OLARAK DAHA YARATICI OLABİLİRDİK"

"Hem diziliş hem sistem hem oyun olarak istediklerimiz oldu ama sadece ofansif olarak daha yaratıcı olabilirdik. İki takımın da ofansif oyuncuları, kendi performanslarının altında kaldılar."

"Bireysel olarak daha iyilerini yapabilirlerdi. Bizim ve genel olarak insanların tatmin olmama nedenleri hücumda bireysel performansların düşük olması. İki takım da burada baskı altındaydı, kazanmak istediler."

"BU TÜR MAÇLARA ÇIKMAK ZORDUR"

"Bu tür maçlara çıkmak da zordur. İki takımın da aynı puanda ve kafa kafaya gittiği ortamda baskı, hatalara yol açabiliyor."

"Rakibimize isabetli şut şansı vermedik. Savunma anlamında iyi işler yaptığımızı, hücumda iyi olmadığımızı gösteriyor."

"SÜPER KUPA DAHA İYİ OLACAK"

"Süper Kupa daha iyi olacak. Baskı daha az olacak. Amacımız Süper Kupa'yı kazanmak."