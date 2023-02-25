THY EuroLeague'de haftanın en değerlisi Fenerbahçe Beko'dan
THY EuroLeague'de haftanın en değerli basketbolcusu Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Marko Guduric oldu.
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Marko Guduric
PARTIZAN DEPLASMANINDA YILDIZLAŞMIŞTI
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Guduric, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Skorer basketbolcu, takımının 97-94 galip geldiği Partizan deplasmanında 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma üretti.
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