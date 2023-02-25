Fenerbahçe'de Jorge Jesus forvet için kararını verdi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:04

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 12:04

Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Hürriyet'in haberine göre, Batshuayi'nin yokluğunda King'in forvette görev alması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ceza sınırında bulunan Serdar Aziz, Mert Hakan, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayserispor maçında görev alamayacak.

Joshua King

JOAO PEDRO FORMASINA KAVUŞUYOR

Fenerbahçe'de Joao Pedro, Konyaspor maçı ile formasına kavuşacak. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcu, görev verilmesi durumunda forma giyecek. 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan forvet bu sezon 10 maçta oynayabilmişti.

Joao Pedro (solda)

Ote yandan Fenerbahçe'nin Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde de teknik ekibin görev vermesi halinde Kadıköy'de taraftarlarla buluşacak