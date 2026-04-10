Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 29. haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Antalyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemini önceki gün duyurmuştu. Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, ligin 29. haftasında oynanacak diğer maçlardaki hakemleri de açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinde Mehmet Türkmen, Kayserispor-Fenerbahçe maçında Ali Yılmaz ve Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasında Oğuzhan Çakır görev alacak.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri: