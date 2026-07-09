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Süper Lig'de fikstür belli oluyor

Süper Lig'de fikstür belli oluyor

9.07.2026 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'de fikstür belli oluyor

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunun fikstürü bugün belli olacak. Yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı Süper Lig'de TFF, fikstür çekim anahtarını paylaşmış ve derbi haftalarını daha önce duyurmuştu.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlaması için geri sayım devam ederken fikstür çekimi bugün, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak. Kura çekimi 14.00'te başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Ligde 2026/27 sezonun devre arası 21 Aralık 2026'da başlayacak ve 15 Ocak 2027'de sona erecek. Süper Lig'de sezon 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak.

MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.

TFF, bu sezonki Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları paylaştı:

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

İlgili Konular: #süper lig #kura çekimi #Fikstür

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