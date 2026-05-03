Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de gözler düşme hattında: İlk takım belli olabilir

Süper Lig'de gözler düşme hattında: İlk takım belli olabilir

3.05.2026 12:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'de gözler düşme hattında: İlk takım belli olabilir

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam düşme bölgesinde 4 kritik maç oynanacak. Karşılaşmaların sonucuna göre Süper Lig'e veda edecek ilk takım bugün belli olabilir.

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala düşme hattında birbirinden kritik maçlar oynanacak. Son 8 sıradaki takımların birbirleriyle karşılaşacağı haftada bugünkü 4 karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

KARAGÜMRÜK BUGÜN VEDA EDEBİLİR

Sezondaki 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 21 puanla 18'inci ve son basamakta bulunuyor.

Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek.

DİĞER MAÇLAR

28 puanlı Eyüpspor, ateş çemberindeki Kayserispor'a konuk olacak. Tehlikeli bölgedeki Antalyaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u ağırlayacak. 31 puanı bulunan Kasımpaşa ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

İlgili Konular: #Karagümrük #küme düşme #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Lionel Messi'ye dalya maçında şok
Lionel Messi'ye dalya maçında şok Inter Miami'deki 100. maçına çıkan Lionel Messi, 3-0 öne geçtikleri Orlando City karşılaşmasını beklenmedik bir sonla noktaladı.
Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Maçta izlerken çok net kırmızı demiştim ama...'
Eski hakemler Samsunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Maçta izlerken çok net kırmızı demiştim ama...' Eski hakemler, Samsunspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Trio ekibi, karşılaşmanın en kritik pozisyonu olan Günay Güvenç'in kırmızı kartında fikir ayrılığına düştü.