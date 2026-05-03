Süper Lig'de gözler düşme hattında: İlk takım belli olabilir

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala düşme hattında birbirinden kritik maçlar oynanacak. Son 8 sıradaki takımların birbirleriyle karşılaşacağı haftada bugünkü 4 karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
KARAGÜMRÜK BUGÜN VEDA EDEBİLİR
Sezondaki 31 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 21 puanla 18'inci ve son basamakta bulunuyor.
Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, başkent ekibi karşısında 3 puan alamaması durumunda lige veda edecek.
DİĞER MAÇLAR
28 puanlı Eyüpspor, ateş çemberindeki Kayserispor'a konuk olacak. Tehlikeli bölgedeki Antalyaspor Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u ağırlayacak. 31 puanı bulunan Kasımpaşa ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.