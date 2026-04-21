Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti... Konyaspor yarı finalde: Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından maçta uzatma dakikalarına geçildi.

KONYASPOR'DAN 120+2'DE PENALTI GOLÜ

Dakikalar 12'0'yi gösterirken Konyaspor, VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

KONYASPOR İLK YARI FİNALİST

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Alanyaspor, 23 Nisan Perşembe günü 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.

Karşılaşmadan önemli anlar | Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

120' Karşılaşmanın ikinci uzatma devresine 5 dakika ilave edildi.

120' SARI KART | Fenerbahçe'deSemedo sarı kart gördü.

120' GOL | Jevtovic'in penaltıdan attığı gol ile Konyaspor öne geçti.

116' SARI KART | Fenerbahçe'de Guendouzi sarı kart gördü.

109' Oğuz Aydın'ın içeriye çevirmek istediği topta Konyaspor savunması müdahale ederek topu kornere gönderdi.

106' Konyaspor'da Deniz Türüç yerine Bazoer oyuna dahil oldu.

106' Fenerbahçe'de Musaba oyundan çıkarken Mert Müldür dahil oldu.

106' Karşılaşmada ikinci uzatma devresi başladı.

105' Karşılaşmada ilk uzatma devresi sona erdi.

99' Konyaspor'da Melih yerine Svendsen oyuna dahil oldu.

98' Guendouzi'nin çalımdan sonra Brown'a çevirdiği topta Brown soluna çekerek şutunu çıkardı ancak Bahadır geçit vermedi.

97' SARI KART | Konyaspor'da kaleci Bahadır sarı kart gördü.

95' Kante ve Guendouzi paslarla ceza alanına girmek istedi, Konyasporlu futbolcu kayarak müdahale ederek topu kornere gönderdi.

91' Karşılaşmada ilk uzatma devresi başladı.

90' Karşılaşmada 90 dakika eşitlik ile sonuçlandı. Mücadele uzatmalar ile devam edecek.

90' Oosterwolde'nin ceza sahasında savunma arkasına koşu atarak içeriye çevirdiği top kaleci Bahadar'ın kucağında kaldı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de Kerem oyundan çıkarken Oğuz oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'nin üst üste Konyaspor yarı alanında yaptığı paslar sonrası Oosterwolde sol kanattan bir orta denedi ancak top doğrudan Bahadır'ın kucağına gitti.

79' Fenerbahçe'de Levent Mercan yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

76' Konyaspor'da iki oyuncu değişikliği; Bardhi yerine Olaigbe ve Goncalves yerine Bjorlo oyuna dahil oldu.

70' Skriniar'ın kafasıyla indirdiği top Kerem'in önüne düştü, Kerem'in yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti.

63' SARI KART | Konyaspor'da Deniz Türüç sarı kart gördü.

56' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Cherif yerine Talisca ve İsmail yerine Fred oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

35' Kerem'in ceza sahası içerisinde çaprazdan denediği şut Konyaspor savunmasına çarparak geri döndü.

29' Musaba'nın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cherif ceza sahası içerisinde sağ tarafa topu çekerek şut denemek istedi ancak top Konyaspor savunmasına çarparak geri döndü.

6' Levent Mercan'ın serbest vuruşta kestiği ortaya Skriniar kafa ile vurdu ama kaleci Bahadır topu kontrol etmeyi başardı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.