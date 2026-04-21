Cumhuriyet Gazetesi Logo
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

21.04.2026 20:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakipleri yapılan kura çekimi sonrası belirlendi.

Almanya'da 4-13 Eylül'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

Image

ÜÇÜNCÜ KEZ MÜCADELE EDECEK

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 Dünya Kupası grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, TÜRKİYE

D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya

İlgili Konular: #Dünya Kupası #a milli kadın basketbol takımı #rakip

İlgili Haberler

