Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi

4.01.2026 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi

Turkcell Süper Kupa’da Trabzonspor’la karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon’un elenmesinin ardından Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma geri döndü ve son antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın taktik çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon, grup etabında puan alamayıp turnuvaya veda etmişti. Gabon’un elenmesinin ardından Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Lemina, Galatasaray’ın Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanında yer aldı.

Turkcell Süper Kupa’da Galatsaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30’da başlayacak ve iki takımın teknik direktörleri, bu akşam ortak basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Mario Lemina

İlgili Haberler

Victor Osimhen için flaş iddia: 'Galatasaray satmaya açık'
Victor Osimhen için flaş iddia: 'Galatasaray satmaya açık' Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi. Osimhen'in ayrılmaya sıcak baktığı, Galatasaray'ın da Osimhen'in ayrılmasına karşı çıkmayacağı iddia edildi.
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı!
8 isim yer almadı... Trabzonspor, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı! Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda 8 isim yer almadı.
Galatasaray'ın gündemindeydi... Napoli'den Noa Lang için transfer açıklaması!
Galatasaray'ın gündemindeydi... Napoli'den Noa Lang için transfer açıklaması! Galatasaray'ın transferinde büyük aşama kaydettiği iddia edilen Noa Lang için Napoli'den açıklama geldi.