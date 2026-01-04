Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Lemina gelişmesi

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi ve hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın taktik çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon, grup etabında puan alamayıp turnuvaya veda etmişti. Gabon’un elenmesinin ardından Mario Lemina, sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Lemina, Galatasaray’ın Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanında yer aldı.

Turkcell Süper Kupa’da Galatsaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep’te karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30’da başlayacak ve iki takımın teknik direktörleri, bu akşam ortak basın toplantısında soruları yanıtlayacak.