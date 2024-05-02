Süper Lig devinde ilk transfer tamam: Sözleşme süresi ortaya çıktı!

Süper lig ekibi Trabzonspor'un Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Rumen forvet Denis Draguş'u renklerine bağlamak için kulübü Standard Liege ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:43
Süper Lig devinde ilk transfer tamam: Sözleşme süresi ortaya çıktı!
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Trabzonspor, Gaziantep FK’de kiralık olarak forma giyen Süper Lig’in golcüsü Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.

Bordo-mavililerin, Draguş’un transferi için Belçika ekibine 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI

Karadeniz ekibi, Rumen forvetle de 1 yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Gaziantep FK ile 32 maça çıkan Draguş, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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