Süper Lig devinde ilk transfer tamam: Sözleşme süresi ortaya çıktı!
Süper lig ekibi Trabzonspor'un Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Rumen forvet Denis Draguş'u renklerine bağlamak için kulübü Standard Liege ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Trabzonspor, Gaziantep FK’de kiralık olarak forma giyen Süper Lig’in golcüsü Denis Draguş ve kulübü Standard Liege ile anlaştı.
Bordo-mavililerin, Draguş’un transferi için Belçika ekibine 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
SÖZLEŞME SÜRESİ ORTAYA ÇIKTI
Karadeniz ekibi, Rumen forvetle de 1 yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Gaziantep FK ile 32 maça çıkan Draguş, 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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