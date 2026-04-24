Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe, TFF'ye başvurmuştu: Galatasaray cephesinden Osimhen savunması

Fenerbahçe, TFF'ye başvurmuştu: Galatasaray cephesinden Osimhen savunması

24.04.2026 12:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe, TFF'ye başvurmuştu: Galatasaray cephesinden Osimhen savunması

Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki koruyucu ekipman için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından Galatasaray'dan savunma geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray cephesi ise iddialara karşı oldukça net bir duruş sergiledi. 

"OYNAMASINA ENGEL HİÇBİR DURUM BULUNMUYOR"

Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurgularken şu detaylara dikkat çekti:

Galatasaray koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade etti.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu belirtildi.

Galatasaraylı yetkililer, söz konusu ekipmanın geçen sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getirdi.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #victor osimhen

İlgili Haberler

Milli takım arkadaşından Victor Osimhen için flaş açıklama: 'Her seferinde sakatlanıyor çünkü...'
Milli takım arkadaşından Victor Osimhen için flaş açıklama: 'Her seferinde sakatlanıyor çünkü...' Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Alex Iwobi, yıldız oyuncuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Victor Osimhen'den Günay Güvenç paylaşımı!
Victor Osimhen'den Günay Güvenç paylaşımı! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında tepki gören Günay Güvenç'e destek oldu.
TFF'ye başvurdu... Fenerbahçe'den derbi öncesi Victor Osimhen hamlesi
TFF'ye başvurdu... Fenerbahçe'den derbi öncesi Victor Osimhen hamlesi Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi TFF'ye Victor Osimhen'in kullandığı koruyucu materyal için başvuruda bulunduğu iddia edildi.