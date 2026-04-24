Fenerbahçe, TFF'ye başvurmuştu: Galatasaray cephesinden Osimhen savunması

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray cephesi ise iddialara karşı oldukça net bir duruş sergiledi.

"OYNAMASINA ENGEL HİÇBİR DURUM BULUNMUYOR"

Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurgularken şu detaylara dikkat çekti:

Galatasaray koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade etti.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maskeyle benzer standartlarda ve güvenli olduğu belirtildi.

Galatasaraylı yetkililer, söz konusu ekipmanın geçen sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını dile getirdi.