Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:29

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:31

Trendyol Süper Lig takımı Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Kayserispor, Süper Lig'de son 7 maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.

BURAK YILMAZ İDDİASI

NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımda teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirilmesi bekleniyor.