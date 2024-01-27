Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımı Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Kayserispor, Süper Lig'de son 7 maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.
BURAK YILMAZ İDDİASI
NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımda teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirilmesi bekleniyor.
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