Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:29
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı
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Trendyol Süper Lig takımı Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı. 

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Kayserispor, Süper Lig'de son 7 maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.

BURAK YILMAZ İDDİASI

NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı kırmızılı takımda teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirilmesi bekleniyor.


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