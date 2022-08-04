Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Maxi Gomez sesleri!
Göztepe’den İrfan Can Eğribayat’ı renklerine bağlayarak transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de gözler forvet pozisyonuna çevrildi. İspanyol basını, sarı-lacivertli kulübün Maxi Gomez ile ilgilendiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de son olarak İrfan Can Eğribayat'ın transfer edilmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar tam anlamıyla golcü transferine odaklandı. Andrea Belotti, Alexander Sörloth, Alassane Plea, Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden olurken, sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi.
Fenerbahçe, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez için girişimde bulundu. İddiaya göre sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Uruguaylı ismin şartlarını sordu.
VALENCIA 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Valencia'nın 2019 yılında Celta Vigo'dan 14,5 milyon Euro transfer ettiği Maxi Gomez, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan İspanyol basını, Valencia'nın Maxi Gomez için 12 Milyon Euro bonservis bedeli beklediğini öne sürdü.
Fenerbahçe'nin Maxi Gomez için Valencia'dan alacağı ilk cevaba göre, bu transfer için görüşmelerin sürmesi ya da sonlanmasına karar verilecek.
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