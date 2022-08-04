Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas: 'Fenerbahçe'ye transfer oluyordum'
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe’ye transferi konusunda açıklamada bulundu. Bakasetas, “Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı” dedi.
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, kendisini konu alan belgeselde Fenerbahçe ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:
"Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."
"BAKASETAS HARİKA BİR İNSAN"
Öte yandan Dorukhan Toköz, Bakasetas'ın belgeselinde şu açıklamalarıyla dikkat çekti;
"Bakasetas'ı çok severim, o saha içerisinde çok hırslıdır ama saha dışında çok pozitif bir insandır. Her zaman güler, eğlenmeyi sever. Bir insanı üzgün ya da negatif bir şekilde görürse her zaman ona destek olur. Moralini düzeltmeye çalışır. Ben bundan 2.5 sene önce büyük bir sakatlık yaşadım. Futbol hayatım bitecek mi bitmeyecek mi diye konuşulurken Bakasetas beni Yunanistan'a davet etti ve orada beraber tedavi olabileceğimizi, orada çok iyi doktor bildiğini ve beraber bunu yenebileceğimizi söyledi. O yüzden Baka ile takım arkadaşı olmak güzel bir şey."
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