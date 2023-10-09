Süper Lig ekibi Pendikspor'da yol ayrımı!
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, ilk 8 haftada galibiyet ile tanışamayan teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, ligde 8 haftada topladığı 4 puanın ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılar, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de 8 maça çıkarken, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı. 25 Ekim 2021 tarihinde takımın başına geçen Özköylü, sezon sonunda takımını TFF 1. Lig’e taşıdı. 2022-2023 sezonunda ise TFF 1. Lig’de 67 puan toplayan Pendikspor, normal sezonu 3. tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.
Osman Özköylü
8 MAÇTA GALİBİYET YOK
Play-off finalinde Bodrum FK’yi mağlup eden İstanbul ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi. Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Pendikspor, 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 18. sırada yer aldı.
Kırmızı-beyazlı takımla iki lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik direktör, 70 maçta 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti.
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