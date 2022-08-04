Süper Lig ekibi Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'ya sürpriz talip!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:41

Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Yunus Mallı ve Gervinho gibi isimlerle yollarını ayıran Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, İsmail Köybaşı’yı takımdan göndermeye hazırlanıyor.

Geçen sezonun başında 5 milyon lira + yıllık 1 milyon lira imza ücreti karşılığında Trabzonspor'a imza atan 33 yaşındaki oyuncuya, Giresunspor’un toplamda yıllık 3.5 milyon liralık bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü’ndeki yıllık ücretinden memnun olduğu ve bu ücretle devam etmek istediği ifade edilen İsmail Köybaşı’nın aradaki farkı bordo mavililerin karşılaması durumunda Giresunspor’a imza atmak isteyeceği dile getirildi.