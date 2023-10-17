Süper Lig ekibi yeni hocasını resmen açıkladı!
Osman Özköylü ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktörlük görevine Portekizli hoca Ivo Vieira'nın getirildiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük pozisyonu için 47 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
8 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Cuiaba'yı çalıştıran Vieira, 24 maçta 16 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor.
??? Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira!— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) October 17, 2023
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı.
Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/KUYvmdUWHe
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