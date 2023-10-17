Süper Lig ekibi yeni hocasını resmen açıkladı!

Osman Özköylü ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktörlük görevine Portekizli hoca Ivo Vieira'nın getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:23
Süper Lig ekibi yeni hocasını resmen açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük pozisyonu için 47 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." 

8 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Cuiaba'yı çalıştıran Vieira, 24 maçta 16 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve henüz galibiyetle tanışamayan Pendikspor 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor.


Ivo Vieira Pendikspor Osman Özköylü süper lig

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