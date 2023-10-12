Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi: Tecrübeli hocadan ilk açıklama!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:43

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:43

Trabzonspor'un yeniden anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon kentine iniş yaptı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz" dedi.

"HEP GÜZEL ANILARIMIZ OLDU"

Trabzonspor'da hep güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Avcı, "Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.