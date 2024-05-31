Süper Lig ekibinde hedef Kazımcan Karataş!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, defansın soluna alternatif olarak Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:42
Süper Lig ekibinde hedef Kazımcan Karataş!
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Göztepe'nin bonservisi Galatasaray'da bulunan genç sol bek Kazımcan Karataş'la ilgilendiği öğrenildi.

Sol beki kaptan İsmail Köybaşı ile 1 yıllık sözleşme yenileyen aynı mevkide görev yapan Brezilyalı Djalma Silva ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Kazımcan'ı alternatif olarak düşündüğü bildirildi.

İZMİR'E DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'da top koşturan Silva'nın transfer edilememesi durumunda rotanın Kazımcan'a dönebileceği ifade edildi.

Önceki sezon İzmir ekibi Altay'dan Galatasaray'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu bu sezonun ikinci yarısında ise Ankaragücü'ne kiralandı. Ankaragücü ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Kazımcan'ın da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, özellikle memleketi İzmir'e dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.


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