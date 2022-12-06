Süper Lig ekibinden Burak Yılmaz bombası!

06 Aralık 2022 Salı, 09:39

Spor Toto Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz son olarak Fransız ekibi Lille'den ayrılıp Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olmuştu.

Tecrübeli golcü hakkında son olarak Süper Lig iddiası ortaya atıldı. 2 kez gol krallığı yaşadığı Türkiye'ye tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Burak Yılmaz için Süper Lig ekibinden bomba bir hamle geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak.

Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'le birlikte gösterdiği müthiş performansla PSG gibi bir dünya devinin önünde ligi bitirip sezonu şampiyon tamamladı.

36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, sözleşmesi bitmesiyle birlikte haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrıldı. Lille sonrası bir sonraki takımı merak edilen Yılmaz, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcü sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.

Dünya Kupası yolunda kaçırdığı penaltı sonrası büyük tepki çeken Burak Yılmaz, milli takımı da bırakma kararını açıklamıştı.

72 MAÇTA 25 GOL, 10 ASİST

Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.