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Süper Lig ekibinden Kevin N'Koudou hamlesi!

Süper Lig ekibinden Kevin N'Koudou hamlesi!

28.07.2025 09:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibinden Kevin N'Koudou hamlesi!

Samsunspor'un daha önce Beşiktaş forması da giyen Georges-Kevin N'Koudou transferi için girişimlere başladığı iddia edildi.

Daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Africa Foot'un haberine göre geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı.

Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu.

Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.

PERFORMANSI

N'Koudou, geçen sezonc toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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