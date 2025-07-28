Süper Lig ekibinden Kevin N'Koudou hamlesi!

Daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de mücadele eden Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Africa Foot'un haberine göre geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı.
Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu.
Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.
PERFORMANSI
N'Koudou, geçen sezonc toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.