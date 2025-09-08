Süper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Yönetim, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

2023-24 sezonu başında göreve getirilen genç teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı açıklandı.

Başakşehir yönetimi, Atan'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışına hız verdi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; turuncu-lacivertlilerin, son olarak Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapan Nuri Şahin ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu seyretmesi halinde Başakşehir'in, kısa süre içinde Nuri Şahin'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

