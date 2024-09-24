Süper Lig ekibinden Volkan Demirel hamlesi!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Adana Demirspor'un Volkan Demirel ile masaya oturduğu iddia edildi.
Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın Volkan Demirel ile bir araya geldiği iddia edildi.
Sporx'te yer alan habere göre; Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayıran Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasında yer alan Volkan Demirel ile temasa geçti. Her iki tarafın görüş alışverişinde olduğu ve önümüzdeki süreçte detayların netleşeceği öğrenildi.
KARİYERİNDE İKİ TAKIM VAR
42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.
Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.
Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.
Spor Haberleri
- Manchester City'nin konuğu Watford
- Chelsea'nin konuğu Barrow
- Real Madrid'in konuğu Alaves
- Beşiktaş'ta Felix Uduokhai etkisi!
- Süper Lig ekibinden Volkan Demirel hamlesi!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Trump'tan Zelenski iddiası
- Taha Akgül’ün adaylık bilmecesi
- 'Trabzonspor'u batağa sürükleyebilir'
- Kerem Aktürkoğlu son halini paylaştı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Para tasarrufunda en iyi 3 burç...
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia