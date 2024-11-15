Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 15.11.2024 - 15:55

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e Süper Lig'den ve İsviçre'den iki takım talip olduğu iddia edildi.

İKİ TAKIM TALİP OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'den isteyen takım Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK. İsviçre'den isteyen kulübün ise menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif ilettiği öğrenildi.

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Yusuf Demir, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre buldu.