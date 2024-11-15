Süper Lig ekibinden Yusuf Demir hamlesi!
Galatasaray'da forma giyen genç futbolcu Yusuf Demir için Süper Lig'den ve İsviçre'den iki takımın harekete geçtiği iddia edildi.
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e Süper Lig'den ve İsviçre'den iki takım talip olduğu iddia edildi.
İKİ TAKIM TALİP OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre; 21 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'den isteyen takım Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK. İsviçre'den isteyen kulübün ise menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif ilettiği öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
Yusuf Demir, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre buldu.
Etiketler: #galatasaray #Yusuf Demir #gaziantep fk
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