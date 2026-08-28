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Süper Lig ekibine imza attı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekibine imza attı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

28.08.2026 20:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig ekibine imza attı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ye imza attı.

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ye imza attı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Teşekkürler Cengiz Ünder 2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

Çorum'un açıklamasında, "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!" denildi.

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