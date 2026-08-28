Süper Lig ekibine imza attı: Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ye imza attı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Teşekkürler Cengiz Ünder 2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Teşekkürler Cengiz Ünder



2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.



Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PqsiLEKM7A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 28, 2026

Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya imza attı.

Çorum'un açıklamasında, "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah! Yeni hedefler, büyük mücadeleler ve nice zaferler için… Hoş geldin Cengiz Ünder!" denildi.