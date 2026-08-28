Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını Kojo Peprah Oppong ile güçlendiriyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin yeni transferi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

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L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Oppong transferi için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

Nice ile Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Oppong’un piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fransız ekibi, 22 yaşındaki savunmacıyı Temmuz 2025’te İsveç temsilcisi Norrköping’den 2.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Gana A Milli Takımı’nda altı kez forma giyen Oppong, futbol kariyerine ülkesindeki De Visser Akademisi’nde başladı. Genç stoper, 2023 yılında İsveç ekibi Norrköping’e transfer oldu. Gelişimini sürdürebilmesi için iki farklı dönemde GIF Sundsvall’a kiralanan Oppong, İsveç’teki performansıyla Nice’in dikkatini çekmişti. 1,85 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, Nice formasıyla 43 karşılaşmada görev yaptı.