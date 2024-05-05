Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:34

Güncelleme: 05.05.2024 - 09:37

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'dan önce olağanüstü genel kurula gitmesi için yasal imza sayısına ulaştıklarını açıklamıştı.

İstanbul kulübü yöneticilerinin düzenlediği basın toplantısında Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan gerilimli süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Ecmel Faik Sarıalioğlu

"TELEFONUNDAKİ TEK UYGULAMA MAÇKOLİK"

Sarıalioğlu yaptığı konuşmada, Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonunda yüklü olan tek uygulamanın ise Maçkolik olduğunu söyledi.

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın cep telefonunda sadece Maçkolik uygulamasının bulunduğunu dile getirirken Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve birçok takımın ilk 11'ini sayabilecek kadar ilgili olduğunu belirtti.