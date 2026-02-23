Süper Lig ekibinin gündeminde... Solskjaer'in yardımcısı Moe, Türkiye'ye dönüyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 15:17:00
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alan Erling Moe ile Kayserispor'un büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasını Antalyaspor galibiyetiyle tamamlayan Kayserispor, teknik direktör değişimine hazırlanıyor. Ligdeki son 2 karşılaşmada Radomir Djalovic takımın başında yer almazken maçlara Muhammed Türkmen teknik sorumlu olarak maçlara çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMIŞTI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer'in ekibindeki isimlerden Erling Moe, Kayserispor'un listesinde yer alıyor. Ajansspor'da yer alan habere göre Kayserispor, Norveçli teknik direktörle anlaşma aşamasına geldi. 

Yapılan görüşmelerde mesafe kat edildiği ve 55 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Teknik Direktörlük kariyerinde Traeff'te başlayan Erling Moe sonrasında Molde ve Kristiansund ve çalıştı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, Molde ile Norveç Ligi (2) ve Norveç Kupası (2) şampiyonlukları yaşamıştı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada yeni teknik direktör konusunu bu hafta değerlendireceklerini belirtmişti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen ise Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Zannediyorum ki Kayserispor yeni bir hocayla yola devam edecek."

