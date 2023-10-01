Süper Lig ekiplerinden Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:19

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:19

Süper Lig kulüpleri, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı binasına yönelik terör saldırısını kınayan paylaşımlarda bulundu.

Kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

Beşiktaş: "Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik saldırının bir daha yaşanmamasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar temenni ediyoruz."

Fenerbahçe: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz."

Galatasaray: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyı lanetliyor; saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz!"

Trabzonspor: "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröre lanet olsun!"

Adana Demirspor: "Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen canlı bomba terör eylemini lanetliyor, saldırı sonrasındaki çatışmada yaralanan iki polis memurumuzun bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."