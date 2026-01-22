Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ocak Cuma:
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi:
14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak
17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar:
14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam
17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses
20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol