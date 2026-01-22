Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

22.01.2026 12:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ocak Cuma:

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak

17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses

20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi 

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

Image

İlgili Konular: #hakem #MHK #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe - Aston Villa maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Aston Villa maçının hakemi belli oldu! Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi açıklandı.
Eski hakemler, Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Kırmızı kartı vermedi'
Eski hakemler, Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Kırmızı kartı vermedi' Trio ekibi, Galatasaray-Gaziantep FK maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Eski hakemler Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı ve kırmızı kartı es geçti'
Eski hakemler Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Penaltı ve kırmızı kartı es geçti' Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.