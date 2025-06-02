Süper Lig'in son haftasının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
38. Haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube hesabından paylaşıldı.
VAR kayıtları şu şekilde:
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Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
38. Haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube hesabından paylaşıldı.
VAR kayıtları şu şekilde: