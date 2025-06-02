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Süper Lig'in son haftasının VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'in son haftasının VAR kayıtları açıklandı!

2.06.2025 20:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Süper Lig'in son haftasının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. ve son haftasının VAR kayıtlarını yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in kapanış haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

38. Haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube hesabından paylaşıldı.

VAR kayıtları şu şekilde:

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