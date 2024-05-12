Süper Lig maçına yağmur engeli!
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK'ınin karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle durdu.
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Gaziantep, Draguş'un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından iki takımın karşılaştığı mücadele yoğun yağış nedeniyle durduruldu.
Kısa süreli duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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