Süper Lig maçına yağmur engeli!

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK'ınin karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle durdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:26
Süper Lig maçına yağmur engeli!
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Süper Lig'de Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Gaziantep, Draguş'un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından iki takımın karşılaştığı mücadele yoğun yağış nedeniyle durduruldu.

Kısa süreli duraklamanın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


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